Une Caméra d'or et un Prix de la Mise en scène ; le cinéma belge vient d'accomplir une razzia sur le palmarès du plus grand festival du monde. C'est exceptionnel.

La Caméra d’or récompense un premier film présenté à Cannes, toutes sections confondues. Il y en avait 27, cette année, et c'est « Nuestras Madres », premier long métrage de fiction de César Diaz qui l'a emporté. A première vue et à première écoute - il est parlé espagnol - ce film n’a pas un profil très belge. Et pourtant, il s'agit bien d'une production majoritaire de la Fédération Wallonie -Bruxelles réalisée par un jeune homme arrivé du Guatemala à 19 ans et qui a étudié le cinéma, plus spécifiquement le scénario Elicit à l'ULB. (...)