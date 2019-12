Un clip officiel laisse espérer la présence des oursons dans la fin de l’ennealogie.

La Force n’arrête plus de trembler. Et à chaque fois, c’est un tremblement de terre pour les fans de Star Wars. Déjà secoués par le retour de l’empereur Palpatine dans l’Épisode IX ou celui des Jawas dans The Mandalorian, ils ont été complètement mis à terre par l’arrivée de Baby Yoda. Un personnage qui fascine, intrigue (les forums sont le lieu de disputes sans fin concernant son nom ou son sexe, si, si…), fait fondre les cœurs tendres et énerve les puristes qui n’y voient qu’une tentative d’attirer les plus petits.

Une critique qu’avait déjà essuyée George Lucas en 1983 avec l’intrusion des Ewoks dans Le Retour du Jedi. Les petits oursons paraissaient bien légers pour affronter les troupes impériales et ne se justifiaient, pour beaucoup, que par la vente de jouets.

Or, voilà que ces personnages controversés se retrouvent à nouveau au centre de toutes les conversations. En raison d’un clip dévoilant tous les principaux protagonistes de la saga en coulisses. Aux côtés de Carrie Fisher, Harrison Ford, Mark Hamill, Alec Guinness ou Anthony Daniels apparaît furtivement Warwick Davis devant son déguisement de l’Ewok Wicket. De là à en conclure un retour des velus habitants de la lune forestière d’Endor, il n’y a qu’un pas que la plupart des analystes se sont empressés de franchir.

Évidemment, c’est silence radio sur le sujet chez Disney. Dans l’art de faire monter la pression et de susciter la curiosité, les héritiers de George Lucas n’ont de leçon à recevoir de personne. Il faudra donc attendre le 18 décembre pour en savoir plus.