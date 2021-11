Depuis des mois, les fans de Spider-Man sont accrochés dans la toile d’une rumeur persistante, celle de l’association des trois comédiens qui ont interprété l’homme-araignée dans un seul et même film, Spider-Man : No Way Home. En révélant son identité, Peter Parker a brisé le sort lié à son personnage, entraînant le retour dans son histoire d’ennemis vaincus auparavant par ses autres versions.

Tom Holland a pourtant démenti cette supposition dans une interview à Total Film, mais en vain. "Les gens ne me croient pas quand je dis que Tobey Maguire et Andrew Garfield ne reviennent pas. Mais ils vont bien devoir me croire à un moment (rire)."

Il est peut-être arrivé, vu le nombre de réactions des fans après la diffusion d’une nouvelle bande-annonce. Même si rien n’y exclut formellement la venue des deux ex-Spidey, elle ne montre que le pauvre Tom Holland face au Bouffon vert ou au Dr Octopus (à nouveau incarnés par Willem Dafoe et Alfred Molina). “Je commence à penser que Tobey et Andrew ne sont pas dans le film”, regrette un internaute. Suivi par des dizaines d’autres, tout aussi déçus.

Pourtant, Tom Holland leur promet des surprises. "C'est sombre ; triste, et vraiment émouvant. Vous allez voir des personnages que vous aimez traverser des choses que vous ne souhaiteriez jamais qu'ils vivent. C’était très excitant de se pencher sur cette facette-là de Peter Parker."

Il reste à voir ses les inconditionnels de Marvel partageront son point de vue dès le 15 décembre.