Bonne nouvelle pour tous les sportifs en chambre, bien plus tentés par un enfoncement dans un canapé moelleux qu’une balade sportive dans le froid et le noir après une journée harassante de boulot. Grâce à l’étude réalisée par la sociologue Margee Kerr, ils vont pouvoir se glisser douillettement sous un plaid tout en ayant l’agréable sensation de faire leur séance d’exercice quotidienne.

Dans son livre, intitulé Scream : Chilling Adventures in the Science of Fear, elle explique, très sérieusement, que 90 minutes passées devant un film d’horreur équivalent à une demi-heure de marche. À force de stresser, le corps fournirait "une réponse de lutte ou de fuite" qui aurait pour effet (on vous passe les détails scientifiques) de libérer de l’énergie ; de fournir une bonne dose d’adrénaline et de pousser le corps à produire de la dopamine, de la sérotonine et du glutamate, qui améliorent l’humeur et font diminuer, finalement, l’anxiété.

Toujours selon Margee Kerr, les films d’horreur amélioreraient aussi la production de globules blancs, améliorant ainsi les défenses contre la maladie.

Cerise sur le gâteau, ils favoriseraient aussi la sécrétion d’ocytocine, "l’hormone de l’amour et de la confiance." En clair, n’importe quel massacre cinématographique à la tronçonneuse aurait un effet nettement plus positif pour les couples qu’une comédie romantique. Mais ce n’est pas sûr que cette nouvelle fera plaisir à tout le monde.