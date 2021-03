Quels sont les principaux programmes à ne pas rater sur Netflix en avril ? Notre sélection.

Madame Claude (2/4). La vie de la reine des maisons closes, qui a mêlé sexe et diplomatie pour l’argent et la République. Avec Karole Rocher et Roschdy Zem.

Le serpent (2/4). Tahar Rahim, méconnaissable, dans la peau du tueur en série Charles Sobhraj qui traquait réellement les Occidentaux en Asie du Sud.

Concrete cow-boy (2/4). Idris Elba au cœur d’un film sur une communauté de cow-boys urbains noirs.

The Wedding Coach (7/4). Jamie Lee organise des mariages dans cette série humoristique.

Snabba Cash (7/4). A Stockholm, Leya est prête à tout pour que sa start-up réussisse et s'enrichir rapidement. Ce qui va l'amener à croiser des criminels, eux aussi en quête d'argent facile.

Vol au musée: le plus grand cambriolage de l'histoire de l'art (7/4). Le casse incroyable mené par deux hommes déguisés en policiers dans un musée de Boston.

Thunder Force (9/4). Melissa McCarthy et Octavia Spencer se retrouvent dotées de super-pouvoirs et en profitent pour jouer aux justicières dans cette comédie d’action.

Arrête papa, tu me fais honte (14/4). Jamie Foxx dans la série qu’il a créée, sur un riche patron dont la vie est empoisonnée par le retour à la maison de sa fille ado.

Pourquoi tu m'as tuée ? (14/4). Ce documentaire explore la limite parfois très floue entre désir de justice et de vengeance en suivant une famille dévastée qui traque sur les réseaux sociaux le meurtrier de Crystal Theobald.

Shadow and Bone : la saga Grisha (23/4). Tirée de la trilogie Grisha de Leigh Bardugo, cette série suit une orpheline, Alina, engagée dans l’armée des magiciens en raison de ses pouvoirs, qui permettront peut-être de sauver le royaume de Ravka d’un brouillard maléfique peuplé de créatures sanguinaires.

Dans les angles morts (29/4). Amanda Seyfried et James Norton tiennent les rôles principaux de cette dramatique sur un couple miné par un terrible secret.

Yasuke (29/4). L'histoire en anime du "Samouraï noir", venu d'Afrique et devenu une légende au Japon au XVIe siècle