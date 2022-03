Ce mardi 15 mars, un incendie s'est en effet déclaré dans les célèbres studios Pinewood près de Londres, sur le plateau du tournage du remake de "Blanche-Neige" (avec Rachel Zegler dans le rôle principal, et qui devrait sortir courant 2023). Fort heureusement, "aucun tournage n’était en cours", comme l’assure Variety.

"C’était complètement fou": voici les causes du brasier

"C’était complètement fou", a expliqué notamment un témoin au Sun. "Je n’ai pas vu le début, mais on m’a dit qu’un arbre s’était d’abord envolé. Quand je suis arrivé, les flammes étaient énormes, elles montaient jusqu’au plafond. Puis des morceaux du décor ont commencé à tomber en flammes et la chaumière a commencé à s'embraser." Les pompiers seraient restés toute la nuit pour éteindre l'incendie et surveiller l'endroit.