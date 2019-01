Le triomphe des films Lego a, bien naturellement, donné des idées aux concepteurs des jouets et jeux de société.

Ainsi, Barbie, les Playmobils ou le Monopoly vont connaître une nouvelle vie sur grand écran. Mais aussi les Funko, ces petits personnages à grosse tête représentant les icônes du 7e art. Selon plusieurs sites américains, le studio Warner Bros. aurait jeté son dévolu sur Dark Vador, Deadpool, Hellboy, Harley Quinn, Wonder Woman, Mon Petit Poney et Hello Kitty. Le titre du film serait connu : Funko Pop ! the Movie. Il ne resterait plus qu’à lancer la production.

© DR