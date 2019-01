Les légendes ne meurent jamais. Les fantômes non plus. Et dans ce cas-là, qui est-ce qu’on appelle ? Les Ghostbusters… En raison de leur déconvenue en 2016 (229 millions $ de recettes pour une aventure qui en avait coûté 144), les chasseurs d’esprits malins vont revenir, mais dans une autre composition. Comprenez par là que Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon et Leslie Jones ne reprendront pas du service, et que les papys (Bill Murray, Dan Aykroyd, Rick Moranis, Ernie Hudson et Sigourney Weaver) des deux premiers films n’occuperont pas à nouveau le devant de l’affiche pour autant.

Jason Reitman a en effet décidé de poursuivre l’œuvre de son père, Ivan Reitman, en la prolongeant avec de nouveaux comédiens.

"Je me suis toujours considéré comme le tout premier fan de Ghostbusters depuis mes 6 ans, a-t-il expliqué à Entertainment Weekly. J’avais donc envie de faire un film pour tous les autres fans. Ceci sera donc un nouveau chapitre dans la franchise originale. Pas un reboot. Ce qui s’est passé dans les années 80 reste dans les années 80, tandis que ceci se déroulera dans le temps présent."

L’idée de cette suite est venue de son père. "Cette décision devait venir de lui. Il a travaillé très dur pour rester indépendant et développer sa magnifique carrière. J’ai donc été fort surpris quand il est venu me voir pour me dire : ‘Je sais que j’affirme depuis dix ans que je serais la dernière personne à faire tourner un nouveau Ghostbusters mais… j’ai eu cette idée.’ J’en ai littéralement pleuré à la fin, tellement c’était émouvant et drôle."

Il ne dévoilera rien de plus. "C’est encore trop tôt et je veux qu’on découvre ce film comme un cadeau. Nous réservons au public plein de belles surprises et de nouveaux personnages à rencontrer."

La sortie est fixée à 2020, et on peut toujours rêver d’un caméo de quelques stars originales.