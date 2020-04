Steven Spielberg révèle avoir cherché à tourner une suite pendant des années, sans trouver la bonne idée.

Fameux coup de nostalgie pour les uns, de vieux pour les autres. Dans le but de récolter des dons pour lutter contre le coronavirus, toute l'équipe des Goonies a été réunie par Josh Gad sur Youtube dans le cadre de son émission Reunite Appart. Ils étaient presque tous là, pour partager des souvenirs du film qui a marqué des générations de kids depuis 35 ans: Sean Astin, Josh Brolin, Kerri Green, Ke Huy Quan, Martha Plimpton, Jeff Cohen, Corey Feldman, Joe Pantoliano, Robert Davi, le scénariste Chris Columbus, le réalisateur Richard Donner, la chanteuse Cindy Lauper ("The Goonies 'R' Good Enough") et, naturellement, le producteur Steven Spielberg. © Youtube

Au fil des discussions des retrouvailles, la conversation a surtout tourné autour d'un hypothétique Goonies 2 qui n'a jamais vu le jour. Sean Astin a ainsi révélé avoir été approché voici cinq ans pour une suite. Mais cela ne s'est jamais concrétisé. Pourtant, Steven Spielberg en rêvait, comme il l'a confié: "Chris (Columbus), Dick (Richard Donner) et moi, ainsi que Lauren (Shuler Donner, la productrice de nombreux X-Men, ndlr) en avons énormément discuté. Tous les deux ans, nous arrivions avec une nouvelle idée, mais elle ne tenait jamais debout. Jusqu'à ce que nous y arrivions, les gens vont devoir regarder cette vidéo des centaines de fois !"

Embrayant lui aussi sur le ton humoristique, Richard Donner a alors lâché: "Comment vas-tu trouver sept misérables gamins comme ceux-là qui sont à la fois nouveaux et frais ?" La question reste sans réponse.

La réunion s'est terminée sur une note plus grave, avec un hommage à tous les membres du film décédés (John Matuszak, Anne Ramsey, Keith Wlaker, Mary Ellen Trainor, Lupe Ontiveros) et un appel au don pour lutter contre le coronavirus. Résultat mitigé: seuls 16.625 $ ont été récoltés durant l'émission.