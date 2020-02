Le passé de Gizmo abordé dans une série animée, Gremlins : Secrets of the Mogwai.

Une bonne et une mauvaise nouvelle pour les ados des années 80 et 90 qui ont grandi avec Gizmo et les Gremlins. Tout d’abord, HBO Max a retenu les leçons de l’échec des suites de Ghostbusters tout en surfant, comme Disney, sur l’adaptation des grands classiques. En clair, les Gremlins vont revenir, mais dans une série télévisée qui se déroulera quelques décennies avant les deux films. Le hic, c’est que l’adorable Gizmo et ses horribles émanations vont réapparaître en dessin animé. Cela casse quand même un peu le charme.

D’évidence, il en faut plus pour saper l’enthousiasme de Joe Dante. Le réalisateur des deux films a d’ailleurs accepté de servir de consultant pour la série. "Cela va être très bon. Je suis ravi de la manière dont ça se déroule. C’est une prequel. On y retrouve M. Wing quand il était jeune, lors de sa découverte du Mogwai, en Chine, dans les années 20. Ce sera animé et très gros dans le sens où cela coûterait scandaleusement cher de le tourner de manière traditionnelle. L’animation permet de trouver des solutions pour tout ce qu’on imagine. Le tournage ne sera probablement pas achevé avant 2021, ou peut-être la fin de 2020."

Et de conclure : "Je pense que c’est une manière très intelligente de revenir. C’était assez difficile de réaliser une suite à Gremlins 2 en raison de la manière dont j’ai filmé. Ils ne trouvaient pas de solution. Mais ceci constitue une super manière de remettre la franchise dans l’esprit du public." Il va juste falloir se montrer patient.