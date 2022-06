Les fans des Inconnus sont à la fête depuis quelques semaines. Mi-mai, la société Pan Production révélait que Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus seraient tous les trois à l’affiche du nouveau film de l’auteur de bande dessinée, Riad Sattouf. Avec une sortie prévue "fin 2023, début 2024." "C'est pour l'occasion d'un film auquel on va participer et j'en suis ravi, avait ajouté Bernard Campan. Je suis ravi de retrouver mes compères et comparses et amis." Avant de de préciser : "Ce n’est pas un film des Inconnus."

L’impact de l’info semble malgré tout avoir fait cogiter encore un peu plus le trio. Dans une interview à BFMTV, Didier Bourdon a fait une annonce qui n’est pas passée inaperçue. "Il y a une idée, un troisième volet des Trois frères Ce serait le dernier volet, ce serait Les Trois grands-pères. On barrerait frères et on mettrait grands-pères."

Pas question, pour Les Inconnus, d’assumer la réalisation, "pour être vraiment libérés de cette contrainte." Didier Bourdon sait aussi dans quelle direction il aimerait entraîner ses complices : "Le troisième film serait un volet plus aventurier, on sortirait de la France. Je pense que Bernard Campan et Pascal Légitimus sont ouverts à ça."

D’évidence, le projet n’en est qu’à ses balbutiements. Mais 27 ans après Les trois frères (7 millions d’entrées) et 8 ans après Les trois frères : le retour (2,3 millions d’entrées), ce troisième opus ferait sans conteste figure d’événement.