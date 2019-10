Ils ne se quittent plus !

Après s’être bourrés de coups de poing dans Rocky IV, sorti en 1985, Sylvester Stallone et Dolph Lundgren s’étaient déjà retrouvés dans la série des Expendables. Rebelote sur le tournage de Creed II. Et puisque ces deux-là semblent donc être les meilleurs ennemis du monde, ils vont - encore - retrouver ensemble le chemin des plateaux pour The International, une série que vient de commander CBS.

Cette fois, Lundgren incarnera un agent secret employé par les Nations unies. Stallone, lui, ne sera pas à l’écran mais produira la série et en assurera la réalisation.