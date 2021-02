En raison de la pandémie, les Oscars vont innover le 25 avril. "Pour mettre sur pied ce show en présentiel que le public attend, tout en s’adaptant aux contraintes liées à la pandémie, la cérémonie sera retransmise en direct depuis plusieurs lieux, y compris l’emblématique Dolby Theatre (de Los Angeles, NdlR)" , a fait savoir l’Académie. Selon The Hollywood Reporter elle pourrait "peut-être même inclure des villes en dehors des États-Unis, comme Londres, Paris et Séoul, puisque les membres de l’Académie sont maintenant vraiment internationaux" . Cela aurait le don d’assurer une résonance encore plus grande dans toute la planète.