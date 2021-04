C’était à prévoir, puisqu’elle était organisée pour la toute première fois dans… une gare, l’Union Station de Los Angeles, c’est à un train d’enfer que s’est déroulée la 93e cérémonie cérémonie des Oscars. Partie sur les chapeaux de roues, avec un discours choc de Regina King d’entrée de jeu faisant référence à George Floyd : "Cela a été une fameuse année et nous n'en sommes qu'au milieu. Nous pleurons la perte de tant de personnes et, pour être honnête, si les choses avaient tournées autrement à Minneapolis la semaine dernière, j'aurais pu troquer mes talons haut pour des chaussures de manifestation. Maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous, à la maison, cherchent leur télécommande lorsque vous avez l'impression qu'Hollywood vous fait la leçon. Mais en tant que mère d'un fils noir, je connais la peur avec laquelle tant de gens vivent et que la célébrité et l'argent ne changent pas. Mais ce soir, nous sommes ici pour célébrer. Ce fut en effet une année difficile pour tout le monde, mais notre amour des films nous a aidés à la traverser. Cela nous a fait nous sentir moins isolés et nous a connectés lorsque nous étions séparés."

Le premier prix important de la soirée, celui du meilleur acteur dans un rôle secondaire, a tout de suite confirmé la tendance: la soirée est bien placée sous le signe de Black Lives Matter, avec la victoire de Daniel Kaluuya. Qui a aussitôt rendu hommage au leader des Black Panthers à Chicago, Fred Hampton, qu'il interprète dans Judas and the Black Messiah : "Quel homme, quel homme. Comme nous sommes bénis d'avoir vécu à une époque où il a existé. Merci pour ta vie. Il a été sur cette terre pendant vingt et un ans. Vingt et un ans. Et il a trouvé un moyen de nourrir les enfants, d'éduquer les enfants, donner des soins médicaux gratuits, contre toute attente. Il a montré, il m'a montré, il m'a appris, et avec Bobby Seale, et le Black Panther Party, ils m'ont montré comment m'aimer moi-même. Et cet amour, ils l'ont répandu dans la communauté noire et dans d'autres communautés. Et cela nous a montré que le pouvoir de l'unité, que quand ils jouent diviser et conquérir, nous disons unir."

Mais le premier moment historique est tombé au bout d'une heure de cérémonie. Chloe Zhao est devenue la première Asiatique et seulement la deuxième femme à décrocher le trophée de la réalisation pour Nomaland.

Sans surprise, le prix du film étranger est revenu à l'excellent Drunk, deThomas Vinterberg. Sur scène, le réalisteur danois s'est montré tout aussi émouvant que caméra sur l'épaule: "C'est au-delà de tout ce que je pouvais imaginer, sauf que c'est quelque chose que j'ai toujours imaginé... depuis que j'ai cinq ans ou quelque chose comme ça. Je me prépare à ce discours, dans les gares, à l'école, dans les toilettes et aujourd'hui je suis ici. C'est réel. C'est incroyable. Nous voulions donc faire un film qui célèbre la vie et les premiers jours du tournage, l'impossible s'est produit. Un accident sur une autoroute a pris ma fille. Quelqu'un qui regardait son téléphone portable. Et elle nous manque. Deux mois avant sa mort, elle était en Afrique. Elle m'a envoyé une lettre et elle venait juste de lire le scénario et elle était très excitée. (...) Et si quelqu'un ose croire qu'elle est ici avec nous, elle pourra d'une manière ou d'une autre la voir applaudir, applaudir et applaudir. Nous avons fini par faire ce film pour elle comme son monument. Alors, Ida, c'est un miracle qui vient de se produire. Et tu fais partie de ce miracle. Peut-être as-tu tiré des ficelles quelque part. Je ne sais pas. Mais celui-ci est pour toi. Merci beaucoup."

Le Palmarès

Réalisation: Chloe Zhao (Nomadland)

Film étranger: Drunk de Thomas Vinterberg

Rôle secondaire masculin: Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

Scénario: Christopher Hampton et Florian Zeller (The Father)

Maqueillage: Le Blues de Ma Rainey

Costumes: Le Blues de Ma Rainey