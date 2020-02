Cinéma Les petits privilèges de James Bond P.L.

Daniel Craig a manifestement blindé son contrat au moment d’accepter d’endosser une dernière fois le smoking de James Bond. Et il ne s’est pas intéressé qu’aux chiffres. À côté de la somme record de 25 millions $ de cachet, il a ajouté une clause assez étonnante. Que vient de révéler Billie Eilish, la jeune chanteuse de 18 ans du thème No Time To Die. "Il est vraiment impliqué, a-t-elle déclaré à la BBC. Nous ne l’avons pas rencontré, mais il devait l’aimer (la chanson, NdlR) avant de pouvoir continuer." Et d’ajouter : "Il devait l’aimer. Si Daniel ne l’appréciait pas, alors on n’avait pas le job." En plus du Martini au shaker, pas à la cuiller, 007 aime manifestement aussi la bonne musique.