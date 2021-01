S'il est un secteur qui n'a pas souffert de la pandémie de coronavirus, c'est bien celui du streaming. Avec le confinement, il a pris une ampleur que personne n'attendait avant plusieurs années. Au point de changer complètement l'ordre des valeurs dans le monde de la culture.

En 2020, alors que les grands écrans enregistraient une chute catastrophique (12,4 milliards de dollars de recettes mondiales, contre un record de 42,2 milliards de dollars en 2019), Netflix, Disney+, HBO Max et consorts s'imposaient pour la première fois comme les rois du monde avec des recettes de 34 milliards. Et plus personne ne voit comment ils pourraient désormais tomber de leur trône.

D'un côté, on s'attend à une nouvelle vague de déprogrammations pour tous les blockbusters prévus avant l'été dans les salles de cinéma ( Morbius a déjà été repoussé au mois d'octobre, et No Time To Die, Black Widow, Cruella, Fast & Furious 9 ou Infinite pourraient bien suivre). De telle sorte que selon le centre d'analyse Omdia, le box-office mondial atteindrait, dans le meilleur des cas, 24,5 milliards cette année. Et ne pourrait égaler son score de 2019 qu'en 2024.

La barre des 100 milliards de dollars

De l'autre côté, selon Statista, les plateformes de streaming devraient rapporter 71,237 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. Soit quasiment trois fois plus que les cinémas. Et à l'horizon 2025, la barre mythique des cent milliards de dollars devrait être franchie, avec des estimations de 108,306 milliards de dollars.

En clair, les plateformes de streaming ont pris leur envol et ne seront sans doute plus jamais rattrapées par les multiplexes. Il va falloir s'y faire: le covid-19 a totalement changé la donne culturelle. Mais cela n'empêchera pas de toujours savourer des oeuvres spectaculaires ou des films d'auteur sur grand écran.