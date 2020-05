Pendant la période de confinement, les écrans ont fonctionné à plein régime dans les ménages belges. Si, chez les adultes, les comédies hilarantes de Louis de Funès ont pu en réconforter plus d’un, chez les enfants, ce sont les films Disney qui ont eu la cote. Dès les premiers jours du "Stay at Home", les chaînes de télévision se sont d’ailleurs précipitées pour diffuser les grands classiques, véritables moments fédérateurs, appréciés pour leur positivité et leurs leçons de vie.