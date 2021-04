High Fidelity (2/4). Zoe Kravitz en disquaire reine du top 5 qui ne se remet pas d'avoir été larguée dans une adaptation féminisée du roman de Nick Hornby, déjà adapté au cinéma en 2000 par Stephen Frears, avec un tout grand John Cusack alors dans le rôle principal.

Dollface (9/4). Larguée par son copain, Jules (Kat Dennings) tente de réintégrer, littéralement et métaphoriquement, le monde des femmes. Une tâche plus compliquée qu'il n'y paraît pour cette jeune femme à l'imagination débordante.

Big Shot (16/4). Une tête brûlée, entraîneur de basket, se voit confier une équipe de jeunes filles au lycée. La cohabitation va faire des étincelles dans cette série pour ados.

Joy (16/4). Jennifer Lawrence dans un de ses meilleurs rôles (une nomination aux Oscars à la clef), celui d’une femme de caractère bien décidée à réussir dans le business.

Vues de la Terre (16/4). Une “expérience musicale et visuelle” pour nous “échapper à la cacophonie du quotidien et se ressourcer par la beauté des images et des sons.”

Le secret des baleines (22/4). Trois ans de tournage aux côtés des baleines, pour des images éblouissantes.

The Falcon and the Winter Soldier (23/4). La série Marvel, très spectaculaire, s’achève le 23 avril.

Mickey Mouse (23/4). Des courts métrages mettant Mickey à l’honneur. On ne s'en lasse pas.

X-Men : Dark Phoenix (23/4). L’occasion de redécouvrir un film qui n’a pas rencontré le succès en salle.

Glee, le concert 3D (30/4). Un must pour les fans de la série.