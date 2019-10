Son rire sonore, reconnaissable entre tous, retentit tout au long de la conversation.

Anny Duperey respire la joie de vivre et cela s’entend. Même si, bien évidemment, certaines choses l’énervent. "J’essaie toujours de rester positive, mais parfois, cela fait plus que m’énerver, explique-t-elle en train de siroter un verre d’eau. L’autre jour, j’ai hurlé, véritablement, devant ma télé. Juste avant les infos, on a passé six publicités pour des voitures. C’est dingue : on nous parle du réchauffement climatique, de faire machine arrière en utilisant moins notre véhicule, et les publicités pour les gros SUV ou les véhicules puissants n’arrêtent pas. C’est infernal. Ces publicités sont toujours associées à la liberté, le standing, c’est hallucinant. À notre époque, avec ce qui nous pend au nez, si on veut être logique, les publicités pour les voitures devraient être interdites, comme ont été interdites les publicités pour les cigarettes. Mais cela ne correspond pas aux intérêts de l’industrie…"