Un blizzard d’une puissance inouïe, qu’elle soit artistique, marketing, musicale et même, osons-le, sociétale, s’apprête à souffler sur la fin d’année 2019 : La Reine des neiges 2 sort demain. Et c’est bien plus qu’un film. Ouvrez un folder, guettez les abribus, cours de récré, et les réseaux sociaux, pour vous libérer, délivrer d’un doute, le cas échéant…

À Disneyland Paris, ce week-end sonnait justement le gong de la saison la plus longue, la plus magique et la plus plébiscitée par les plus de 320 millions de visiteurs accueillis par le resort depuis son ouverture en 1992 : la saison de Noël. Et c’est peu dire qu’Elsa, Anna et Olaf s’y fondent à merveille !

(...)