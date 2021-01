Le duo de réalisateurs s'est vu décerner le prix sans grande concurrence. Ils le doivent à leurs débuts hollywoodiens avec "Bad Boys For Life" et à leurs projets internationaux à venir "Rebel", "Ms. Marvel" et "Beverly Hills Cop 4".

D'autres prix seront remis lors de la version numérique de la cérémonie, qui aura lieu le 23 janvier. Elle sera animée dans le respect des règles sanitaires depuis le Casino d'Ostende et diffusée sur Canvas. Les nommés seront, eux , reçus à distance au Palais des Thermes voisin.

"De Patrick" de Tim Mielants et "All Of Us" de Willem Wallyn sont les grands favoris des "Ensors", les prix qui récompensent le meilleur du cinéma flamand, avec respectivement 13 et 8 nominations.