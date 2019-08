Nombre de fans s’inquiétaient de l’avenir des Simpson après le rachat de la Fox par Disney. Il faut dire qu’Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie n’ont pas toujours été tendres envers les héritiers de Disney. "Au moins, on ne travaille pas pour Disney", s’exclamaient les Sept Nains dans une parodie de Blanche-Neige, tandis qu’Homer se payait la tête de Spider-Man avec son Spider-Cochon capable de marcher au plafond.

Et pourtant, ce passage à la concurrence semble se révéler on ne peut plus profitable à la petite famille jaune de Spingfield. Non seulement les 31e et 32e saisons ont été confirmées, mais en plus, dès le lancement de Disney +, les trente premières seront intégralement disponibles pour les abonnés. De quoi en faire saliver plus d’un.

Cerise sur le gâteau, le producteur Al Jean a annoncé qu’un long métrage se trouve dans les tuyaux. "Nous en avons discuté" avec Disney, a-t-il déclaré à Variety. Cela peut aisément se comprendre : en 2007, The Simpsons Movie avait rapporté 527 millions de dollars, alors qu’il en avait coûté 75. Un jackpot dont rêve bien évidemment aussi le studio aux grandes oreilles. "Je pense que Disney nous soutiendrait énormément dans tout ce que nous voudrions entreprendre, que ce soit une mini-série un peu dingue autour d’un personnage secondaire ou un film qui vous surprendrait, a expliqué le producteur Matt Selman. Le studio nous soutient dans notre créativité et cela nous offre de nouvelles opportunités pour cette série, au-delà du format traditionnel."

Quelle que soit la formule retenue, il y a gros à parier qu’elle constituera un atout supplémentaire pour Disney + à l’avenir.