The French Dispatch, l'hommage déjanté au journalisme de Wes Anderson, et La Civil, une réalisation belge sur les enlèvements d'enfants au Mexique, méritent aussi le coup d’œil.

De la solitude. Voilà ce que recherche un compositeur de musique de films en panne d’inspiration (Guillaume Canet) au moment de s’installer dans une maison vide dans un coin perdu de la Bretagne. Ses compositions devraient déjà être rendues, le producteur le harcèle de messages furieux, alors, au grand maux les grands moyens. Mais dans la villa en bord de falaise, non seulement le piano est désaccordé, mais en plus, des versions imaginaires de sa femme (Virginie Efira), de sa maîtresse (Laetitia Casta, de son meilleur ami (Mathieu Kassovitz) qu’il soupçonne de coucher avec son épouse, de son fils et de ses parents (Nathalie Baye et Patrick Chesnais) s’invitent tous dans sa propriété. L’occasion de régler quelques comptes sans vraiment affronter qui que ce soit. Mais les fantasmes ne sont pas toujours très accommodants. Les propos que le musicien leur prête peuvent les choquer. Tout comme le fait de se retrouver tous ensemble à poil dans le même lit.