CinémaVidéo Les sorties cinéma de la semaine: Parasite revient couvert d'Oscars, Clint Eastwood déçoit un peu avec Le cas Richard Jewell Patrick Laurent et H.H.

Deux autres gros ratages à l'affiche: "Matthias et Maxime" de Xavier Dolan et "Filles de joie" de Frédéric Fonteyne et Anne Paulicevich.