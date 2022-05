DansMarc-Henri Wajnberg replonge au cœur de la dure réalité des enfants de rue de Kinshasa. Avec, Jean-Pierre Améris exploite banalement une bonne idée.

Après Kinshasa Kids (70 festivals/8 prix) et Kinshasa Now (40 festivals/15 prix), le cinéaste belge Marc-Henri Wajnberg replonge au cœur de la dure réalité des enfants de rue. Un docu choc et poignant sur ces jeunes qui se battent pour pouvoir manger

“Certaines séquences sont violentes”, prévient d’emblée le documentaire I Am Chance. Le réalisateur belge Marc-Henri Wajnberg y filme la réalité des vies des enfants de Kinshasa -entre gangs, mendiants, vols et prostitution- mais laisse surtout la parole durant une heure et demie à Chancelvie. Une jeune fille rencontrée lors d’un de ses précédents films sur la capitale de la République Démocratique du Congo. “Elle avait quinze ans et vivait dans les rues depuis ses huit ans, nous confie le cinéaste de Just Friends et co-producteur de The Five Obstructions de Lars Von Trier. Elle m’a fasciné par son inventivité hors norme et son énergie débordante. Après le tournage du film, Chancelvie souhaitait rester vivre dans la rue. Nous sommes restés en contact. Lorsqu’elle est tombée enceinte, nous avons décidé ensemble de faire un film sur elle.”