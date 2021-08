Le cinéma n'a pas encore retrouvé sa forme d'avant la pandémie (F9 réalise le meilleur box-office de l'année en franchissant la barre des 700 millions de dollars, ce qui représente tout de même un demi-milliard de dollars de moins que le huitième opus de la saga Fast & Furious), mais l'attente des cinéphiles ne semble pas avoir fléchi pour autant. La preuve: la bande-annonce de Spider-Man: No Way Home a littéralement pulvérisé le record de vues en vingt-quatre heures sur Internet.

Jusqu'ici propriété d'Avengers: Endgame, avec 289 millions de visionnages en une seule journée, il est désormais tombé dans la toile de l'homme-araignée, puisque Spider-Man: No Way Home a été regardé 355,5 millions de fois dans ce très court laps de temps. Soit bien plus du double de la dernière aventure de "Spidey" (135 millions de vues pour Spider-Man: Far From Home en 2019).

Cette nouvelle aventure est attendue dans nos salles le 15 décembre, et on peut d'ores et déjà lui prédire un box-office de nature à rendre le sourire aux propriétaires des multiplexes et des patrons de Marvel.