Les Tuche 4 n’a pas encore été présenté en salle qu’Olivier Baroux, lui, est déjà concentré sur la suite. "On ne fait pas la course aux entrées. Le but, c’est de faire le meilleur film possible pour continuer à raconter cette saga qui va peut-être faire 5-6-7 épisodes avec moi ou d’autres réalisateurs. L’histoire doit continuer. Il faut que cela marche un minimum, mais on n’est pas dans le délire de faire 7 millions d’entrées. À chaque fois, il faut inventer un nouveau concept sans tomber dans la facilité, et c’est compliqué."

Vous puisez des idées tous les jours dans le quotidien ?

"Non, parce que les Tuche ne sont pas dans la vraie vie. C’est plutôt une famille de bande dessinée et donc, on ne part pas de l’observation des gens."

Quel est votre prochain projet ?

"Le Menteur, un remake d’un film québécois. J’ai juste gardé le pitch (les mensonges deviennent réalité un jour au réveil) et changé 75 % de l’histoire. Là, je suis encore dans la phase du montage."

Et ensuite ?

"On va adapter Mais qui a tué Pamela Rose ? en série, Kad et moi. Nous allons reprendre nos rôles, ceux de vieux flics du FBI, à l’approche de la soixantaine, qui vont repasser de l’autre côté pour enquêter sur le harcèlement en ligne. Ils vont faire une découverte incroyable à la fin de la série. Neuf épisodes de trente minutes sont prévus pour Canal +. Trois sont écrits, il nous en reste six, et on devrait entrer en production en mars, pour un tournage en janvier-février-mars 2023, juste avant le tournage, éventuellement, des Tuche 5. On va renouveler le genre, avec une sorte de Mindhunter ou de True détective drôle, donc une ambiance bien glauque avec deux abrutis."