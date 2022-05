Sa légende est née en cinquante secondes, montre en main, et sans vraiment se fouler. Le temps de nous faire “explorer”, en 1992, via la caméra quasi “gynécologique” de Paul Verhoeven, une “intimité” qui défraya la chronique. Il s’agit, vous l’aviez deviné du très sulfureux… Basic Instinct. Sharon Stone a alors 33 ans et devenait instantanément, pour des millions de spectateurs hypnotisés, la princesse de tous les fantasmes, de toutes les audaces.

Ce certificat de beauté perverse ne lui est pourtant pas tombé tout rôti dans la bouche. “Elle voulait tant ce rôle qu’elle a tourné une vidéo à ses frais pour nous convaincre qu’il fallait la choisir”, confiera plus tard Joe Eszterhas, scénariste du film culte. Et d’ajouter : “Elle y était spectaculaire et ô combien tapageuse.”