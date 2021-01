On ne peut pas reprocher à Liam Neeson de ne pas avoir de la suite dans les idées. En septembre 2017, il annonçait son intention "d’arrêter de botter des fesses" en expliquant avoir atteint l’âge de la retraite pour les films d’action : "On continue à me proposer énormément d’argent pour faire ce genre de choses, mais désormais, je réponds : ‘Putain, les gars, j’ai 65 ans ! Le public va finir par s’enfuir. Allons…’"

Un peu plus de trois ans plus tard, le discours n’a pas changé. Comme il l’a expliqué lors de la promotion de The Marksman, dans lequel il incarne un… ex-Marine qui va venger la mort de son fils en massacrant un cartel de la drogue. Son dernier film d’action ? "Oh, oui, a-t-il déclaré à ET Online. Je le pense. J’ai 68 ans et demi. 69 cette année. Je vais encore en faire quelques-uns cette année - heureusement, le Covid le permet - et il y a quelques projets dans le pipeline, mais ensuite, je pense que ce sera probablement fini. À moins que j’aie un déambulateur…" Avec lui, rien n’est impossible.