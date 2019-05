Quand on possède la mémoire des visages d’un poisson rouge alzheimerien sous Prozac ou la culture cinématographique d’un candidat du Loft (les deux ne sont pas incompatibles), comment distinguer une vraie star d’une top-model ou d’une parfaite inconnue désireuse de faire flasher les photographes sur le tapis rouge ? C’est très simple. Plus la tenue est sobre et glamour, plus la divine apparition est célèbre. Sur les marches du palais, la popularité est souvent inversement proportionnelle à la transparence des robes. Et Louise Bourgoin en a encore apporté une magnifique démonstration à Cannes, avec une robe Valentino à col Bardot (ça ne s’invente pas) que n’aurait pas renié Audrey Hepburn. Même si son cas prête à confusion, puisque cette année, au lieu de défendre un film, elle illumine le tapis rouge pour le compte de L’Oréal.

"Aujourd’hui, le monde de la publicité a changé, explique-t-elle confortablement installée dans un palace de la Croisette. Il soutient vraiment les comédiens ainsi que les films. Voilà pourquoi autant de comédiennes défilent sur le tapis rouge. Cela donne une visibilité énorme dans la presse. C’est une sorte de sponsor qui apporte plus de soutien. Cela débouche sur une plus grande liberté, puisqu’on reçoit plus de propositions. Cela offre plus d’opportunités de tourner les films dont on a envie, qu’ils soient rémunérés ou non."