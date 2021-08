Les horreurs de la guerre d’Algérie, Lucas Belvaux les aborde uniquement sous l’aspect psychologique dans Des hommes (attendu en salle le 1er septembre).

Lucas Belvaux fait sans conteste partie de nos cinéastes les plus talentueux. Mais pas le plus connu. Ni le plus prolifique (six films en quinze ans : La raison du plus faible, Rapt, 38 témoins, Pas son genre, Chez nous et Des hommes). Ni le plus chanceux. Sélectionné pour le Festival de Cannes 2020, qui n’a jamais eu lieu, sa dernière réalisation, Des hommes sort en salle avec plus d’un an de retard. Son approche des conséquences d’une guerre comme celle d’Algérie, même plus d’un demi-siècle plus tard, mérite pourtant tous les éloges. Et justifie très largement son entrée au dictionnaire, l’an dernier. “C’est une sensation très étrange, nous confie-t-il. Je suis un peu en marge du cinéma français et belge et je ne pense jamais à la postérité.”

