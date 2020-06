Mis à l’honneur dans, il a appris hier soir quebénéficiera du label 73e Festival de Cannes.

C’est une tradition, à l’instar du beaujolais nouveau, des œufs de Pâques, de la galette des rois et de tous ces petits plaisirs qui égaient la vie : tous les ans, Le Petit Larousse illustré dévoile les mots qui élargissent la palette du français et le nom des personnalités dont le rayonnement justifie une reconnaissance plus ou moins éternelle.

À côté de Greta Thunberg, Virginie Despentes, Megan Rapinoe, Elena Ferrante, Matt Damon, Marco Bellochio, Guillaume Musso ou Guillaume Gallienne figure un petit Belge, Lucas Belvaux. Manifestement interloqué d’entrer dans le dico.