Trois ans après le triomphe de Girl, Lukas Dhont est de retour derrière la caméra avec Close, l'histoire d'amitié fusionnelle entre deux garçon de 13 ans qui devient plus difficile à assumer à l'adolescence. Si les rôles principaux sont tenus par de jeunes comédiens totalement inconnus (dont l'identité n'a pas été dévoilée), leurs mamans seront incarnées par Émilie Dequenne et Léa Drucker.

Mais le casting n'est pas totalement complet, puisque la production cherche encore des figurants pour des scènes à tourner à Bruxelles.

Pour le 2 novembre, sont recherchés des hommes entre 30 et 50 ans.

Pour le 6 novembre, sont encore demandés des hommes et des femmes entre 30 et 50 ans, mais aussi des enfants et des ados entre 10 et 18 ans.

Les candidatures sont à envoyer d'urgence, avec photo, à l’adresse mail suivante close.figuratie@gmail.com.