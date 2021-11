"Désolée pour celles et ceux qui me suivent mais je vais me retirer quelques jours des réseaux sociaux pour ma santé mentale… Je suis un être humain comme tout le monde avec un cœur et des sentiments. Merci de votre compréhension et prenez soin de vous". Voilà les mots utilisés par Coumba pour annoncer à sa communauté de followers qu'elle faisait un pas de côté pour se distancier des réseaux sociaux.

En effet, la jeune femme n'en peut plus des critiques, insultes et menaces. "Qu’on ne soit pas d’accord avec mes stratégies, qu’on me traite d’hypocrite ou de traître, je l’accepte. Mais qu’on me dise "Sale noire, rentre chez toi chimpanzé, va manger des bananes", à un moment donné… J’ai le caractère assez fort parce que j’ai vécu des choses pires que ça dans ma vie donc ça va. Mais je le fais pour les gens fragiles. Je comprends mieux pourquoi il y a malheureusement des jeunes qui se suicident parce qu’ils se font harceler sur les réseaux sociaux", a-t-elle confié au site 20 Minutes.

Celle qui a été éliminée ce mardi 2 novembre de Koh-Lanta, La légende compte porter plainte pour dénoncer les mauvais comportements des internautes: "On peut ne pas être d’accord avec mon attitude, mes choix et mes décisions (…), mais les insultes n’ont pas leur place, surtout pour une émission comme Koh-Lanta (…) J’ai des droits, comme tout le monde. En tant que "personnalité publique", je me dois de dénoncer ce genre de comportement qui est illégal", avait-elle écrit sur son compte Instagram.