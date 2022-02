Marraine du festival du cinéma russe de Paris, la Française ne mâche pas ses mots à l'égard du président russe et de la situation dans la région.

Comédienne, chanteuse et écrivaine, Macha Méril, 81 ans, est d’origine russe. Elle est issue de la noblesse de ce qu’on appelle la Russie blanche par opposition à la Russie rouge, celle des communistes. “Je viens d’une famille du milieu aristocratique russe, de ces grandes familles qui possédaient des propriétés en Ukraine. Je suis princesse Gagarine. Nous avions 150 000 hectares à côté de la Bessarabie (dans le sud de l’Ukraine, le long de la Moldavie, ndlr.) et du côté de mon papa, il y avait une très grande propriété près d’Odessa. Nous étions de colons et, il faut le dire, les Ukrainiens ne nous aimaient pas.”

Les communistes non plus…

“Ils nous ont tout pris. Dans les années 20, après la révolution, mes parents se sont enfuis en France. J’ai aussi des cousins en Belgique. Le reste de ma famille a été déporté en Sibérie. Ils sont morts de froid, quelque part là-bas. À l’époque, les Russes qui se sont retrouvés en France ne croyaient pas que le communisme allait prendre. Mon père, qui était un homme très lucide, a dit qu’on en aurait pour 100 ans. Il ne s’était pas trompé.”