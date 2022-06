On n’est jamais aussi bien servi que par soi-même. Madonna va encore en apporter la preuve, en tournant son propre biopic sur base d’un scénario qu’elle a écrit elle-même. “La raison qui m’a poussé à le faire, c’est que plusieurs personnes ont essayé de faire des films sur moi, mais c’étaient toujours des hommes", a-t-elle expliqué. Seule concession : à 63 ans, elle ne va pas tenir le rôle de sa vie, laissant ce soin à une comédienne de 28 ans à peine, Julia Garner.

Après des mois d’auditions, durant lesquelles elle a fait passer des sessions de chant, de danse et de lecture à d’une douzaine de candidates avant d’éliminer, entre autres, Florence Pugh, Odessa Young ou Alexa Demie, pour ne garder que Julia Garner.

Cette dernière, qui a pourtant joué dans Sin City : J’ai tué pour elle ou dans Le monde de Charlie, est surtout connue du grand public pour avoir tenu le rôle principal de la série Inventing Anna.

Selon Madonna, le biopic dénué actuellement de titre racontera "l'incroyable voyage de ma vie en tant qu'artiste, musicienne, danseuse, celui d’une humaine essayant de se frayer un chemin dans ce monde. L'objectif de ce film sera toujours la musique. La musique m'a permis de continuer et l'art m'a permis de vivre. Il y a tellement d'histoires inédites et inspirantes et qui de mieux que moi pour les raconter. Il est essentiel de partager les montagnes russes de ma vie avec ma voix et ma vision."

Le scénario n’a pas été divulgué, mais le film sera axé sur les débuts de Madonna, reine de la provocation, lanceuse de modes et chanteuse parmi les plus influentes de la planète dans les années 80.