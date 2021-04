Attendu le 29 juillet 2022, exactement 16 jours après le 80e anniversaire d'Harrison Ford, le cinquième volet des aventures d'Indiana Jones commence manifestement à prendre forme. Pour entourer sa star, James Mangold est en train de réunir du beau monde. A commencer par Phoebe Waller-Bridge, bien connue des amateurs des sériesou. Avant de reprendre le rôle d'Angelina Jolie dans une autre saga télévisuelle,, elle tiendra le rôle féminin principal d'. Aux côtés de celui que tout le monde connaît en tant qu'Hannibal le cannibale, Mads Mikkelsen.

En ajoutant Indiana Jones à son impressionnante filmographie, le comédien danois de 55 ans réalise un exploit unique: participer à toutes les grandes sagas cinématographiques qui font un malheur au box-office. Avant de remplacer Johnny Depp en tant que Gellert Grindelwald dans Les animaux fantastiques 3, il a en effet incarné le scientifique Galen Erso dans Rogue One: A Star Wars Story, le sorcier Kaecilius dans le film Marvel Doctor Strange ou Le Chiffre, le redoutable ennemi de James Bond dans Casino Royale et Quantum of Solace. Le tout en parvenant à alterner avec des films d'auteur, comme l'épatant Drunk, qu'on attend toujours dans nos salles de cinéma ou dans La chasse, qui lui a valu un prix d'interprétation à Cannes.

Et pour ne rien gâcher, c'est un grand fan des Diables Rouges.

Difficile de faire mieux.