Alors que les fans de Johnny Depp ne désarment pas et réclament toujours son retour dans Les animaux fantastiques 3 (la pétition continue d'avoir du succès et dépasse les 262.000 signatures sur Change.org), son successeur dans le rôle du machiavélique Gellert Grindelwald, Mads Mikkelsen, vient de doucher encore un peu plus leurs espoirs en annonçant sa volonté de s'éloigner du jeu de Johnny Depp.

"Ce n'est intéressant pour personne que je le remplace et le copie d'une quelconque façon, a-t-il expliqué dans une interview à Collider. Ce serait un suicide créatif immédiat, surtout quand on voit ce qui a été fait avant de manière magistrale. Tout le monde s'attend donc à ce que nous choisissions une autre voie. Cela dit, nous devons établir des ponts entre ce qu'il a fait et ce que je vais faire, et ces ponts, nous devons les trouver ensemble, que ce soit au niveau d'un certain look, de certaines attitudes dans certaines situations, mais nous devons le faire à notre manière. Tout le reste serait tout simplement stupide d'un point de vue créatif."

On espère pour lui, par contre, qu'il touchera le même cachet que le Pirate des Caraïbes, qui a été payé intégralement 16 millions de dollars même s'il a été viré du film. Le tournage devrait se dérouler à Rio et à Berlin, notamment, pour une sortie prévue actuellement le 15 juillet 2022.