Les pères de Cowboy et Indien vont présider la 9 e cérémonie des Magritte du cinéma belge le 2 février.

Plus fort que la France, la Russie ou les États-Unis, qui doivent se contenter respectivement d’Emmanuel Macron, Vladimir Poutine ou Donald Trump comme seul chef de l’Etat, en Belgique, on aura désormais deux présidents ! Et pas n’importe lesquels : Vincent Patar et Stéphane Aubier. Soit les pères de Cowboy et Indiens, de Panique au Village ou d’ Ernest et Célestine.