En octobre dernier, Jeff Bridges annonçait une mauvaise nouvelle : un cancer du système lymphatique. Depuis, sa santé semble s’améliorer, comme il l’annonce sur Instagram : “Jusqu’il y a peu, j’avais besoin d’oxygène pour marcher. Le son me faisait penser à Dark Vador. Je m’étais fixé un but : amener ma fille à l’autel. Elle s’est mariée à un gars merveilleux, Justin Shane. Grâce à Zach et mon extraordinaire équipe médicale, non seulement j’ai pu le faire, mais j’ai aussi pu danser avec elle sans assistance respiratoire.” D’évidence, il garde le moral et le sens de l’humour.