Sa participation est tout à fait inattendue dans la première saison de The Mandalorian.

L’univers Star Wars est décidément plein de surprises. The Rise of Skywalker était censé marquer la fin de la saga familiale étoilée (ce n’est plus du tout une certitude à l’heure actuelle), donc l’abandon définitif du costume de Jedi pour Mark Hamill.

Mais dans le monde créé par George Lucas, un déguisement peut en cacher un autre. Jon Favreau, le showrunner de The Mandalorian, vient ainsi de révéler un secret jusque-là bien gardé dans le making of de la première saison, Disney Gallery : The Mandalorian. Sans le créditer ni rien dire à personne, il a fait revenir Mark Hamill dans l’espace qui l’a révélé. Pas physiquement, mais vocalement, en doublant EV-9D9, un robot serveur de bar à Tatooine, dans l’épisode 5 de la première saison.

EV-9D9 n’est pas un inconnu des fans puisqu’il apparaissait déjà dans Le Retour du Jedi, malmenant alors d’autres droïdes avec la voix du réalisateur Richard Marquand.

L’information balancée par Jon Favreau a manifestement ensuite libéré la parole de Mark Hamill. Qui ne s’est pas contenté de la confirmer sur Twitter : "Maintenant que le secret de The Mandalorian est dévoilé, je peux aussi révéler que je suis représenté vocalement dans tous les films Star Wars, à l’exception des prequels. Merci à Matthew Wood (le responsable du département son pour Star Wars, NdlR) de m’avoir engagé pour Rogue One, Solo et les suites."

À l’avenir, c’est une certitude, les aficionados analyseront très attentivement le timbre de chaque droïde, histoire d’y repérer la voix de Mark Hamill. Forcément attendu, désormais, dans la saison 2 de The Mandalorian, au mois d’octobre. Reste à trouver le bon robot.