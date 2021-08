Avec son casque rétro, sa force surhumaine, sa mentalité de boy-scout et son bouclier étoilé en vibranium, Captain America ne paraît pas toujours aussi sexy qu’Iron Man, Spider-Man ou Black Panther de ce côté-ci de l’Atlantique. Mais aux États-Unis, où il incarne la loyauté, la droiture et la lutte contre les pires ennemis (à l’origine, des nazis), il en va tout autrement. Il fait figure de leader naturel, ce qui le propulse au sommet de la popularité des super-héros Marvel, juste derrière l’homme-araignée.

C’est dire si la transmission de son costume constitue un événement pour tous les fans des comics. Depuis Avengers : Endgame (2,7 milliards de recettes au box-office mondial, c’est impressionnant), il ne faisait plus beaucoup de doutes que Steve Rogers, incarné par Chris Evans, ne ferait plus de vieux os sur grand écran. Ce qui fut d’ailleurs très vite confirmé par le comédien lui-même ainsi que par Kevin Feige, le boss de Marvel Studio.

Restait à trouver son remplaçant. Après avoir intronisé dans un premier temps John Walker (interprété par Wyatt Russell), la mini-série The Falcon and The Winter Soldier

transférait le bouclier en vibranium à Sam Wilson, alias le Faucon, incarné par Anthony Mackie. Les dés semblaient donc jetés. D’autant que les réponses critiques (cinq nominations aux Emmy Awards) et publiques (record d’audience battu sur Disney +) étaient excellentes.

Le tout petit suspense qu’il restait a pris fin : le site Deadline annonce qu’Anthony Mackie a signé son contrat pour garder le rôle au cinéma, dans Captain America 4. Un choix qui va dans le sens de la diversité et de plus de second degré. Il ne reste plus qu’à savoir si Bucky (Sebastian Stan) sera à nouveau son acolyte dans le blockbuster espéré en 2024.