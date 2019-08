Aussi paradoxal que cela puisse paraître, il n’est pas toujours bon d’avoir du succès.

Mathilde Seigner, qui tourne désormais beaucoup pour la télé, en a fait les frais. "Certains, que je ne citerai pas, m’ont dit : ‘C’est dommage que tu aies fait Camping’, a-t-elle déclaré à Nous Deux. Ils ont sans doute oublié que j’ai démarré avec du cinéma d’auteur."

Et d’ajouter : "Une partie du milieu est finalement très consensuelle. Je ne suis pas chic pour eux. Ouvrir sa gueule n’est pas glamour. Et en plus, je suis populaire, bref, j’ai tous les défauts !"