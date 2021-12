En 1999, Mark Zuckerberg a 15 ans. Personne ne parle de réseaux sociaux. Les Twin Towers du World Trade Center dominent Manhattan. Les téléphones portables ne sont pas à écran tactile. On craint le bug de l’an 2000. Le XXIe siècle déboule sur les écrans avec Matrix, un film de science-fiction tendance cyberpunk concocté par les Wachowski, encore prénommés Larry et Andy. Si vous avez passé les vingt dernières années dans la caverne de Platon, voici ce qu’il faut savoir pour comprendre ce que Matrix prétendrait nous dire du monde et nous révèle d’Hollywood et de ses créatrices, Lana et Lilly Wachowski.

(...)