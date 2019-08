Cinéma Il vient d’être engagé par l’Université du Texas, à Austin, pour enseigner le cinéma.

Le cinéma mène à tout. À la direction d’une entreprise de tequila (George Clooney), au métier de vigneron (Gérard Depardieu, Pierre Richard), au poste de "Gouvernator" de la Californie (Arnold Schwarzenegger) et même à la Maison-Blanche (Ronald Reagan). Mais jusqu’à présent, il avait rarement permis à un acteur de se faire une place au sein d’une université. Du moins, ailleurs que sur les bancs bondés des auditoires.

C’est dire si Matthew McConaughey va afficher une légitime fierté en arrivant sur les plateaux de tournage. L‘Université du Texas, à Austin, vient en effet de l’engager en tant que professeur. Et ça, ça en jette autant qu’un Oscar sur un C.V.

Depuis 2015, il assistait déjà dans cet établissement un autre professeur pour les formations d’écriture de scénarios et de production de films. Désormais, "en raison de son extraordinaire apport en tant qu’enseignant et en tant que mentor", c’est le poste de titulaire qui lui échoit dans le département radio-télévision-film du Moody College of Communication. "Nous sommes fiers d’accueillir le professeur McConaughey dans son corps professoral de classe mondiale", a déclaré Jay Bernhardt, le doyen de la section. "Matthew se soucie profondément de notre école et de nos étudiants, et nous sommes ravis qu’il partage son temps et son talent pour aider à préparer la prochaine génération de dirigeants et d’innovateurs des médias." Il précise aussi apprécier tout particulièrement "sa volonté de travailler avec les étudiants en dehors des heures de cours."

L’acteur oscarisé en 2014 pour Dallas Buyers Club n’a pas caché sa joie. "C’est le cours que j’aurais aimé avoir quand j’étais à l’école de cinéma. Travailler dans la salle de classe avec ces étudiants me donne une chance de les préparer. Transformer les mots sur papier en films est à la fois une science et un art, peu importe le temps que ça prend ou les générations. Les éléments de vérité et la joie authentique de ce processus sont intemporels. Ce sera toujours le centre de mes cours."

Un discours qui séduit, d’évidence. Sur Twitter, de nombreux élèves ont déjà annoncé l’intention de suivre ses formations.