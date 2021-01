Après avoir été espion dans "The Americans", Matthew Rhys incarne la version jeune du célèbre avocat Perry Mason.

À 46 ans, l’acteur gallois réinvente complètement et avec brio, le personnage de Perry Mason. Plus de cinquante après les débuts de cette série dramatique juridique américaine diffusée à l’origine sur CBS du 21 septembre 1957 au 22 mai 1966, cette nouvelle version beaucoup plus moderne et punchy devrait cartonner. Produite par Robert Downey Jr et son épouse, réalisé par le très inspiré Tim Van Patten, cette plongée – en huit chapitres – dans le Los Angeles des années 30 est on ne peut plus addictive…

Comment avez-vous réagi quand on vous a proposé de faire un remake de Perry Mason ?