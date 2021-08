Les antihéros de DC Comics, regroupés dans Suicide Squad, ont été les premiers à subir ses foudres, avec un démarrage décevant au box-office américain (à peine 26,5 millions $). Du coup, du côté de Marvel, on a décidé de ne pas prendre de risque et de faire passer la date de sortie de Venom du 24 septembre au 15 octobre. Il faut dire que, selon un sondage du National Research Group, si 67 % des Américains se sentent à l’aise dans les salles malgré le variant Delta, c’est 3 % de moins que voici une semaine et, surtout, 14 % de moins que voici un mois. Et comme les chiffres du box-office suivent la même tendance, les mesures de prudence sont de retour pour les blockbusters.