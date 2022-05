La reine des comédies romantiques est de retour. Sept ans après l’échec commercial et critique d’Ithaca, sa première réalisation dans laquelle elle incarnait la veuve de Tom Hanks, Meg Ryan revient au cinéma, à nouveau en tant qu’actrice et réalisatrice, dans le genre qui a fait sa renommée (Quand Harry rencontre Sally, Nuits blanches à Seattle, Vous avez un message, Kate & Léopold, City of Angels, …), la comédie romantique.

A 60 ans, elle effectue enfin son come-back avec What Happens Later, une rom-com "élaborée et nostalgique", dans laquelle elle donnera la réplique à David Duchovny. Selon les premières informations divulguées, "le film suit les ex-amants Willa (Meg Ryan) et Bill (David Duchovny), réunis pour la première fois depuis leur séparation des décennies auparavant. Ils se retrouvent sous la neige et transis de froid, dans un aéroport pendant la nuit. Willa fait toujours montre du même esprit volontaire et indépendant, libre de tout lien, tandis que Bill, récemment séparé, réévalue sa vie et ses relations avec son ex-femme et sa fille. Leur seul désir, c'est rentrer chez eux mais au cours de la nuit, les retrouvailles à contrecœur, les pousse à repenser au passé, à ce qu’il aurait pu être et à ce qui pourrait advenir à nouveau. Mais quand les versions de leur histoire commune ne correspondent pas tout à fait, comment construire là-dessus ?"

Pour connaître la réponse, il faudra attendre la sortie en salle, prévue en 2023. Il s'agira assurément d'un événement, tant Meg Ryan reste populaire auprès des coeurs tendres.