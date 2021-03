A 34 ans à peine, Michael B. Jordan est en train de s'imposer comme un des poids lourds d'Hollywood. Et pas seulement dans le domaine de la boxe, qui lui a apporté un succès mondial grâce au spin-off de Rocky, Creed. Ses prestations dans Black Panther (en tant que super-vilain Erik Killmonger) ou dans Just Mercy (il y campait un jeune avocat bien décidé à défendre les Noirs condamnés d'avance dans un État du Sud des États-Unis) sont encore dans toutes les mémoires.

Néanmoins, c'est sur et en dehors des ring qu'il compte boxer dans la catégorie supérieure. Pour Creed 3, en plus d'enfiler les gants, il va innover et passer pour la toute première fois derrière la caméra. "Devenir réalisateur a toujours été un but. Creed 3 tombe à pic, à un moment de ma vie où je suis devenu plus sûr de qui je suis, plus mature sur le plan personnel et professionnel, après avoir appris auprès des plus grands comme Ryan Coogler, plus récemment Denzel Washington ou d'autres réalisateurs de haut niveau que je respecte. Tout cela m'a préparé pour ce moment."

Il surviendra bientôt, puisque l'homme le plus sexy du monde (selon le magazine People) présentera Creed 3 sur les grands écrans en novembre 2022. Enfin, si la covid-19 ne bouleverse pas une nouvelle fois tous les agendas.

La grande question à laquelle il n'a pas été répondu pour l'instant touche, bien évidemment, à la présence -ou non- de Sylvester Stallone dans ce troisième volet. Tessa Thompson et Phylicia Rashad devraient normalement être de nouveau de la partie, mais rien n'indique un éventuel retour de Rocky.

Quoi qu'il en soit, Michael B. Jordan ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il va aussi produire une mini-série sur son idole, Mohamed Ali. "C’est un honneur incroyable. C’est un poids sain à porter, de pouvoir raconter l’histoire de Mohamed Ali. D'ailleurs, nous serons partenaires avec Roc Nation (le label de Jay-Z) pour le côté musique. C’est une mini-série qui va vraiment plonger dans la vie de Mohamed Ali. Je ne vais pas être trop précis, mais nous allons pouvoir le connaître d’une manière inédite. Je suis très enthousiaste. Pouvoir honorer Mohamed Ali et développer son héritage est quelque chose qui m’excite vraiment, et je sais qu'Amazon l'est aussi."

Intitulée The Greatest, cette mini-série n'a pas encore de casting ni de date de diffusion.