Plus flegmatique que Michael Caine, cela n’existe pas.

British jusqu’au bout de ses cheveux blancs, le Londonien de 87 ans a participé avec une désinvolture étonnante au tournage de Tenet, un film de guerre que Christopher Nolan considère comme son "long métrage le plus ambitieux".

La preuve par cette réponse à The Hindu, à propos du scénario : "Je ne sais pas du tout de quoi ça parle." Le titre non plus ne lui évoque rien. "Il (Christopher Nolan, NdlR) est si secret, il ne m’a pas laissé avoir un script. Il m’a juste donné mes pages pour mon jour de travail."

Cela ne le perturbe manifestement pas. Étonnant.